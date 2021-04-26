Спрос на авиабилеты на КМВ взлетел в 18 раз после объявления длинных выходных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спрос на билеты до Минвод взлетел в 18 раз после продления майских праздников с 1 по 10 мая 2021 года. Но это еще скромный показатель на фоне Геленджика - спрос на авиабилеты до этого курорта подскочил более чем в 40 раз! Кстати, в Симферополь - в 4,3, в Сочи - в 3,5, в Краснодар - в 3,4, в Анапу - в 2,6 раза, в Ростов-на-Дону - в 2,1. В среднем же, по данным РИА Новости, спрос на авиабилеты в России взлетел в 5 раз.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что отдых на Кавказских Минеральных Водах - это приехать на один курорт, а попасть сразу на четыре. Туристов ждут здравницы и достопримечательности Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска.

В каждом из этих городов можно попить знаменитую минеральную воду на любой вкус, пройти по дорожкам-терренкурам, посмотреть самобытные старые здания, в которых когда-то принимали Лермонтова и Пушкина, а также поправить здоровье в современных санаториях.

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