За три месяца 2021 года на Ставрополье ввели в эксплуатацию 102 тыс кв м жилья

Северо-Кавказстат сообщил, что с января по март 2021 года сдали 102,5 тысяч квадратных метров жилой площади. Это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

- Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности "Строительство", в январе-марте 2021 года составил 985,4 млн рублей (на 44,7% больше соответствующего периода 2020 года), - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, "Комсомолка" писала, о чем на рабочей встрече говорили зампред правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона отчитался о ходе работ по национальным проектам.

Он заявил, что к 2024 году - концу срока национальных программ - на Ставрополье должны построить почти 7 миллиардов квадратных метров жилой площади.

Также редакция писала, что в 2022 году жители аварийных домов переедут в новую многоэтажку, которую сейчас достраивают.