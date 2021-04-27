Губернатор Ставрополья рассказал, какие возможности для медицины дало послание Путина

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" рассказал, что послание главы государства дало толчок к качественному развития медицины региона. В частности, начато строительство медцентров в городах-курортах.

- По проекту "Здравоохранение" строим центры в Кисловодске, Ставрополе и заканчиваем процедуры по созданию онкоцентра в Ставрополе. Это огромные возможности для нашей медицины, - заявил Владимиров.

Следующим шагом будет решение кадрового вопроса. Также увеличивают поставку мобильных медицинских комплексов в Ставропольский край.

Напомним, Владимиров развернул кампанию развития первичного звена здравоохранения, которое подразумевает строительство новых амбулаторий, поликлиник и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты Ставропольской Думы держат на контроле модернизацию первичного звена здравоохранения в селе

Поездка состоялась в рамках контроля за исполнением регионального закона «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» (подробнее).