Глава Невинномысска оценил вклад Фонда Андрея Мельниченко в развитие образования

Фото: сайт администрации Невинномысска.

О результатах работы администрации промышленной столицы Ставрополья Михаил Миненков рассказал в открытом формате. С отчетом мэра познакомились губернатор Владимир Владимиров, руководители городских организаций и предприятий, представители общественности. Те, кто не смог присутствовать на мероприятии лично, могли смотреть онлайн-трансляцию на странице главы Невинномысска в Инстаграме.

В отчете говорилось обо всех важных сферах. Рассказывая о развитии образования, Михаил Миненков напомнил об открытии в прошлом году детского технопарка «Кванториум». Этот масштабный проект стоимостью 118 млн руб. был реализован в Невинномысске благодаря объединенным усилия Минобразования РФ, правительства Ставрополья, Фонда российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, «МХК «ЕвроХим» и администрации Невинномысска.

«Кванториум», напомним, стал вторым на Ставрополье и в сентябре 2020 года распахнул свои двери для 800 школьников. И это не первый вклад Благотворительного фонда Андрея Мельниченко в развитие образования Невинномысска. В 2017 году здесь открылся Центр детского научного и инженерно-технического творчества (создан Фондом при активном участии мэрии и компании «ЕвроХим»).

Несмотря на все сложности и вызовы времени, как следует из отчета главы Невинномысска, можно с уверенностью сказать, что город химиков продолжает успешно развиваться, становится все более комфортным для жизни.

- Теперь определение «серый, унылый, скучный город» по отношению к Невинномысску просто стирается, - отметил перемены к лучшему и Владимир Владимиров. - Мы наблюдаем, как сегодня люди со всего Ставропольского края едут в Невинномысск, чтобы жить и работать здесь.