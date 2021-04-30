Годовщина смерти Андрея Джатдоева: как выглядит могила главы Ставрополя

Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет Фото: Елена БЕРГ

Сегодня Ставрополь вспоминает ушедшего год назад Андрея Джатдоева. Его не стало 30 апреля 2020 года. Он скончался в возрасте 57 лет. Причиной смерти главы краевого центра стал оторвавшийся тромб - у него была сердечно-сосудистая недостаточность.

— Человек с нами, пока жива память о нем. А она, прежде всего, сохраняется в делах. Сделанного немало. При личном участии Андрея Хасановича облик краевой столицы заметно изменился к лучшему, - вспомнил сегодня Андрея Джатдоева губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

2 мая 2020 года ставропольцы вышли на улицы с цветами, чтобы проводить народного мэра в последний путь. Сотни горожан аплодировали проезжающей по городским улицам траурной процессии.

Панихида была закрытой, а похоронили главу города на Игнатьевском кладбище у часовни, в старой части погоста, где покоятся преимущественно священнослужители.

«КП-Северный Кавказ» выяснила, как выглядит могила мэра Ставрополя Андрея Джатдоева через год после его смерти.