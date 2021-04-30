На Ставрополье двум заключенным прибавили срок за участие в террористической группе

Сотрудники ФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что раскрыли двух заключенных в одной из тюрем Ставропольского края. Пока они были за решеткой, они связались с террористами из сирийской организации. Мужчины присягнули лидеру и договорились, что начнут "работу" после того, как выйдут на свободу.

Следователи изменили их планы. Одному из осужденных дали 20 лет отбывания в колонии особого режима, первые два года он проведет в тюрьме. Поясним, что колония особого режима - исправительное учреждение, куда направляют людей с пожизненным сроком, потенциальных смертников, особо опасных рецидивистов и т.д.

Помимо лишения свободы на 20 лет, ему запретили заниматься любой деятельность, которая связана с детьми до 15 лет.

Второму террористу дали 13 лет в той же колонии на тех же условиях.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" дала новую информацию по известному боевику "Магасу", который устроил теракт в Невинномысске и расстрелял сотрудников полиции в Ингушетии.

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