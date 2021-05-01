Девочку, выжившую в страшном ДТП в Грачевском районе, выписали из районной ЦРБ

Утром 1 мая из Грачевской ЦРБ выписана Софья К., девочка, которая выжила в страшной катастрофе у поселка Ямки.

- Девочка выписана, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в Минздраве Ставропольского края.

Софья оказалась единственной, которая не только выжила, но и не пострадала в катастрофе. После аварии, которая унесла жизни пяти юных баскетболистов, Софья связалась с мамой и сообщила о том, что с ней все в порядке. Девочку госпитализировали в районную ЦРБ для осмотра. Утром врачи, убедившись, что с ребенком действительно все в порядке, выписали ее.

Напомним, страшная авария произошла 30 апреля у поселка Ямки Ставропольского края. В аварии погибли пять девочек от 12 до 13 лет. Еще восемь детей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся в больницах Ставрополя. Одна девочка чудом отделалась ссадинами и ушибами. Пострадали также двое родителей детей, тренер и водитель. Все попавшие в ДТП дети — баскетболистки, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда. Они вместе со своей наставницей Татьяной Шахматовой ехали на соревнования в Черкесск. Тренер пострадала не сильно. Дочка Шахматовой — в реанимации.