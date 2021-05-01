Лечить детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, помогут московские врачи

На сегодняшний день в больницах Ставрополя остаются 8 детей, которые пострадали 30 апреля 2021 года в ДТП у поселка Ямки Грачевского района. Всего в больницу были доставлены 9 детей, одну из девочек выписали сегодня утром.

Всем пациентам оказывается необходимая помощь врачами краевого центра. На помощь медикам выдвинулась бригада врачей медиков из Москвы. Об этом заявил глава региона Владимиров.

- Работают наши медики. И в помощь им в край направляется бригада московских специалистов из федеральных медцентров, - сообщил Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что на Ставрополье прибыли родственники погибших и пострадавших детей, а также заместитель главы Волгоградской области Зина Мержоева.

- Встретили, разместили, сопровождаем, оказываем содействие, - рассказал губернатор.

С родными погибших сейчас также работают психологи.