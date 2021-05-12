В Ставропольском крае снизилось число госпитализаций с коронавирусом

В Ставропольском крае медики фиксируют, что число госпитализаций с коронавирусной инфекцией уменьшилось. Но расслабляться все еще рано. Об этом сообщил глава региона на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавируса:

- Чтобы качественно и объективно оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, необходимо увеличивать охват тестированием. Поручил краевому Минздраву совместно с главврачами лечебных учреждений нарастить число ежедневных исследований на коронавирус, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за вчерашний день от коронавируса на Ставрополье скончались четыре пациента, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Число умерших за весь период пандемии достигло 1416.

За сутки диагноз подтвердился у 38 жителей региона. Число зараженных достигло 53676. Количество выздоровевших от болезни пациентов продолжает расти.

За прошедший день выписаны еще 44 пациента. В целом с начала пандемии - уже 50,7 тысячи.

Кстати, губернатор Ставрополья поручил проработать возможность открытия прививочных пунктов в крупнейших вузах края.