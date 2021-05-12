Реку Чла в Ставрополе освободили от 300 кубометров древесины

На реке Чла продолжается масштабная расчистка. Коммунальщики и местное лесничество убирают бытовой мусор со дна и берегов реки. Уже сейчас распилили и вывезли около 300 кубометров древесины - поваленных деревьев и веток.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с только небольшого участка берега реки вывезли 20 тонн бытового мусора. Сейчас расчищают свалку на дне водоема, но некоторые задачи было невозможно выполнить в плохую погоду. Поэтому сейчас коммунальщики распиливают деревья, а также освобождают берег от валежника - уже сделано 380 метров.

- Вообще стало меньше мусора. Я бы сказал, заметно чище. Работа продвигается, не стоит на месте. Русло реки приведём в порядок, - рассказал директор ставропольского лесничества Георгий Меликов.

Расчистить мусорные "пробки" в потоках нужно для того, чтобы не допустить подтоплений во время паводков. В 2017 году в Ставропольском крае случилось сильное наводнение, многие жители остались без крова.