В Невинномысске на мосту через реку Кубань положат 3200 кв. м. нового асфальта

Укладка асфальта на мосту через реку Кубань. Фото: мэрия Невинномысска

Глава Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что начались работы на всех объектах, которые нужно восстановить в 2021 году. Речь идет о ремонте дорог на нескольких улицах города и моста через реку Кубань. Здесь полностью заменят асфальтовое покрытие.

Всего дорожники положат 3200 квадратных метров полотна. Ремонт дорог проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которые подразумевает подвести большую часть трасс под федеральные нормативы.

Губернатор края Владимир Владимиров не раз отмечал, что главной целью восстановления и строительства объектов - комплексный подход. То есть когда чинят дороги, не только латают ямы, но и приводят в порядок обочины, пешеходные дорожки, светофоры, знаки дорожного движения и т.д.

- В прошлом году в Невинномысске ввели в эксплуатацию обновленные участки дорог по улицам Баумана, Загородной и Матросова, общей протяженностью более 5 километров, - отметили в мэрии Невинномысска.