На Ставрополье отремонтируют 9 км съездов к четырем больницам в 2021 году

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что в этому году восстановят 9 километров дорог у разным больницам региона. Это участки дорог по улице Западный Обход и Серова в краевой столице; улице Социалистической в Невинномысске и Шоссейной в селе Дубовка (Шпаковской муниципалитет).

- Ключевая цель - повышение качества жизни населения. Именно поэтому в первую очередь в программы ремонтных работ мы включаем дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, медицинским центрам, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

Отметим, в регионе делают акцент на комплексном ремонт дорог. То есть строители не только меняют асфальт, но обустраивают обочины, пешеходные зоны, отливы, дорожные знаки, светофоры и т.д.

Так, "КП-Северный Кавказ" писала о ремонте 11 км дороги "Обход города Буденновска" за 156 миллионов рублей. Смену полотна проведут с использованием современных технологий, которые позволят асфальту дольше не изнашиваться.