В Невинномысске заканчивается ремонт путепровода на улице Гагарина за 668 млн рублей

Мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что возведение путепровода на улице Гагарина практически закончено. Сейчас строители меняют асфальт и монтируют технологичную подвеску моста.

- После того, как уложат все слои асфальта, на проезжей части нанесут дорожную разметку, а также благоустроят прилегающую территорию, - написал градоначальник в Инстаграм.

Путепровод - это мост, который создает новый автомобильный маршрут. Он важен для распределения транспортной нагрузки. Строительство моста распределили на два года, но по факту мост возвели за один год.

Идею строительства поддержал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, из местного бюджета на работы выделили 668 миллионов рублей.

- После окончания работ горожан ждет обновлённый путепровод протяженностью более 104 метров. При этом ширина мостового полотна увеличится до 27 метров. Кроме того, на путепроводе теперь будет сразу 4 полосы движения по 3,5 метра, - сказано в сообщении пресс-службы администрации Невинномысска.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ремонте моста через реку Кубань. Здесь сменят 3200 квадратных метров асфальта. Ремонт дорог проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".