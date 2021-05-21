Глава Ставрополья расчистил территорию Даниловского кладбища 21 мая

Владимир Владимиров помог волонтерам расчистить могилы на кладбище Ставрополя. Фото: Инстаграм губернатора Фото: Инстаграм

21 мая глава Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с волонтерами принял участие в акции "Чистая память". Он помог расчистить территорию Даниловского кладбища в Ставрополе. Здесь находятся захоронения солдат Великой Отечественной войны.

- Счел своим долгом вместе с коллегами, главами муниципалитетов присоединиться к этой важной акции. Пусть всегда будут крепкими наша историческая память и связь между поколениями, - заявил Владимиров.

Акцию организовали молодежный центр "Патриот" и фонда "Чистая память". Ежегодно молодые люди находят заброшенные могилы солдат и их родственников, чтобы позаботиться о них. Главной целью является сохранение памяти о подвиге тех, кто разгромил фашизм.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подобном мероприятии в 2020 году. Его участники привели в порядок Даниловское и Успенское кладбища – одни из самых старых некрополей краевого центра. Также мы вспомнили, какие кладбища навсегда исчезли под центральными улицами Ставрополя.