Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость24 мая 2021 20:29

На Ставрополье завершается кампания нанесения свежей разметки на дорогах

Помимо ремонта трасс, в регионе занимаются обустройством остановок, обновлением пешеходных переходов и монтажем знаков дорожного движения
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила, что в регионе заканчивается кампания нанесения свежей разметки на местных дорогах. В 10 округах работы почти завершены.

В частности, это касается Александровского, Арзгирского, Левокумского, Курского, Нефтекумского, Степновского, Минераловодского, Буденновского, Предгорного и Новоалександровского муниципалитетов.

Отметим, что есть несколько видов разметки - горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная отвечает за режимы и порядок движения, а вертикальную можно заметить на опорах мостов, путепроводов и т.д. Она необходима для того, чтобы водители понимали габариты объектов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в нашем регионе с 24 мая по 9 июня пройдут операции "Безопасное лето-2021". Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Это связано с увеличением числа ДТП с детьми и подростками.

Так, в начале мая этого года в автокатастрофе погибли девочки из баскетбольной команды.

Строительство и ремонт