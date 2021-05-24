На Ставрополье завершается кампания нанесения свежей разметки на дорогах

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила, что в регионе заканчивается кампания нанесения свежей разметки на местных дорогах. В 10 округах работы почти завершены.

В частности, это касается Александровского, Арзгирского, Левокумского, Курского, Нефтекумского, Степновского, Минераловодского, Буденновского, Предгорного и Новоалександровского муниципалитетов.

Отметим, что есть несколько видов разметки - горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная отвечает за режимы и порядок движения, а вертикальную можно заметить на опорах мостов, путепроводов и т.д. Она необходима для того, чтобы водители понимали габариты объектов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в нашем регионе с 24 мая по 9 июня пройдут операции "Безопасное лето-2021". Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Это связано с увеличением числа ДТП с детьми и подростками.

Так, в начале мая этого года в автокатастрофе погибли девочки из баскетбольной команды.