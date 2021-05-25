Глава Кисловодска Курбатов за 2020 год заработал меньше своих подчиненных

Глава Кисловодска по итогам 2020 года заработал меньше своих подчиненных. Такой вывод можно сделать, если сравнить данные о доходах и имуществе городских чиновников, опубликованные на официальном портале.

Так, мэр Кисловодска Александр Курбатов в 2020 году заработал 1447620 рублей, т.е. средняя зарплата чиновника за месяц составила 120,6 тыс. рублей.

У замглавы ставропольского курорта по вопросам курорта, туризма, спорта и международным отношениям Александра Данилова доход оказался выше, чем у мэра - 1493363 руб. Зато у Вячеслава Сергиенко, другого замглавы администрации, доход за год составил всего 369621 рублей.

Больше чем глава Кисловодска и оба его заместителя за 2020 год заработала управляющий делами администрации Галина Рубцова. Ее доход за год превысил 1,5 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что депутаты Госдумы РФ от Дагестана заработали за 2020 год почти 85 млн рублей. Исходя из размещенных данных, больше всех заработал Мурад Гаджиев. Его доход составил 34,6 млн рублей, что в 6,5 раз больше, чем в 2019 году. У него имеется три квартиры и нежилое помещение (машиноместо).

59-летний Мурад Гаджиев - российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной Думы VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член Комитета по транспорту и строительству. Второй по официальному доходу — Магомед Гаджиев, заработавший в прошлом году 9,1 млн рублей. По сравнению с 2019 годом его доход вырос примерно на 1,1 млн рублей. По документам у парламентария, 1 жилой дом и квартира (наем на срок полномочий депутата ГД).