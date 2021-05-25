Выживших в пожаре двух детей перевезли из Избербаша в Махачкалу в больницу

В Дагестане госпитализировали пострадавших в пожаре детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщило, что двух пострадавших при пожаре детей привезли в Махачкалу на лечение. Их доставил Центр медицины катастроф.

- Мальчиков, пострадавших при пожаре в Избербаше, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в городе Махачкале для дальнейшего лечения. Транспортировку осуществляли опытные врачи-реаниматологи, - говорится в сообщении пресс-службы.

Состояние одного из мальчиков крайне тяжелое, он получил сильную травму черепа. Второй ребенок чувствует себя лучше, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Избербаше в многоквартирном доме начался пожар. В доме было четверо детей, удалось спасти только двоих. Семилетний мальчик и трехлетняя девочка сгорели.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту их гибели. Сейчас специалисты проводят экспертизы, пытаются узнать причины и очаг возгорания. Это дело следственный комитет взял на особый контроль.