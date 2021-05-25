Мэр Ставрополя Иван Ульянченко прокомментировал затопление улиц из-за дождя

Градоначальник Ставрополя Иван Ульянченко рассказал, что из-за ливня в городе затопило несколько улиц, подвалов и дворов. Больше всего пострадал юго-западный район краевой столицы. Вода скопилась на проспекте Российском и улице 45-я параллель.

- За помощью в ликвидации последствий стихии поступило 16 обращений, по 8 обращениям людям уже оказана помощь, - рассказал мэр.

Сейчас специалисты ЖКХ, администрации и МЧС откачивают воду с затопленных участков и оперативно отвечают на запросы граждан. К завтрашнему дню всем, кто обратился в администрацию, будет оказана помощь.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополь пришли обещанные ливни, гроза и град. Многие улицы затоплены водой, ее уровень достигает середины автомобиля. На дорогах сложная транспортная ситуация, многие водители просто останавливаются, потому что боятся утопить машину.

МЧС предупреждало жителей региона о грозе, которая сопровождается сильным дождем и градом. Ведомство дало рекомендации, как обезопасить себя и свои имущество в дни ненастий.