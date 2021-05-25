В Ставрополе из-за ливня автомобили "плывут" по дорогам

Российский проспект в Ставрополе. Фото: стоп-кадр видео очевидца Фото: СОЦСЕТИ

В Ставрополь пришли обещанные ливни, гроза и град. Многие улицы затоплены водой, ее уровень достигает середины автомобиля. На дорогах сложная транспортная ситуация, многие водители просто останавливаются, потому что боятся утопить машину.

Например, проспект Российский превратился в сплошную реку. Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в юго-западной части краевой столицы выпал град. В последние дни погода не радует ставропольцев. Недавно в регионе выпал сильный град, да такой, что в Георгиевском городском округе ввели режим ЧС из-за ущерба.

А в районе Военного городка по проезжей части проплыли караси. А у села Татарка прошелся торнадо. Погода в Ставропольском крае решила по-настоящему удивить местных жителей.