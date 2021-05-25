В районе Военного городка в Ставрополе по улицам в потоке воды проплыли рыбы

В социальных сетях появилось видео с Военного городка в Ставрополе, где мужчина показывает небольшую рыбу. По его словам, он выловил ее из потока воды, который заполнил проезжую часть из-за прорыва трубы.

После он развернулся и показал, как еще одна рыбка плывет прямо в потоке. Местные житель очень удивлен и уверен, что "что-то здесь не так".

В Ставропольском крае в последнее время произошло много интересного. Так, недавно выпал град такого размера, что в Георгиевском округе побило больше 300 домов и машин, сломались деревья, повредились ЛЭП.

У села Татарка сняли на видео торнадо, а в соседний Дагестан пришла огромная песчаная буря, которая погрузила регион во тьму. Ураган принес со стороны Калмыкии тонны пыли и песка. По словам экспертов, причиной непогоды стал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.