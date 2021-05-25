В юго-западном районе Ставрополя после сильного дождя и торнадо снова выпал град

Вечером 25 мая в юго-западном районе Ставрополя выпал град с дождем. На этот раз градины были нормального размера и не повредили машины и дома. Однако сегодня в районе села Татарка местные жители увидели торнадо.

В последние дни погода не радует ставропольцев. Недавно в регионе выпал сильный град, да такой, что в Георгиевском городском округе ввели режим ЧС из-за ущерба. Специалисты компетентных ведомств должны обеспечить безопасность местных жителей, устранить последствия града и свести базу данных о всех пострадавших.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распорядился, чтобы сотрудники министерства ЖКХ помогли тем, чье жилье пострадало наиболее сильно.

А в соседний Дагестан пришла огромная песчаная буря, которая погрузила регион во тьму. Ураган принес со стороны Калмыкии тонны пыли и песка. По словам экспертов, причиной непогоды стал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сначала пыль накрыла Кизляр, затем ветер отнес ее в сторону Махачкалы. Оттуда она ушла на юг в Дербент.