В ночь 25 мая на Ставрополье пройдет гроза, сильный дождь и град

Вот так подготовились автомобилисты Ставрополя к граду. Фото: соцсети Фото: СОЦСЕТИ

В МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что в первой половине ночи с 25 на 26 мая в регионе пройдет гроза с ливнем и градом. Сотрудники ведомства дали указания, как обезопасить себя и близких от природных катаклизмов.

- пешеходам и водителям проявить особую внимательность на дорогах, так как видимость оставит желать лучшего

- стараться не находиться и не оставлять автомобили под деревьями и ЛЭП

- запастись свечами, водой, продуктами и спичками. Это поможет в случае отключения электроэнергии и пр.

- владельцы частных домов должны подготовить собственную ливневую канализацию к отводу большого количества воды так, чтобы не затопить соседние дома

Напомним, сегодня в юго-западной части Ставрополя уже прошел сильный дождь с градом. Такая погода продлится еще как минимум день. Из примечательного: в регионе сняли на видео торнадо, а по улицам краевой столицы проплыли караси.