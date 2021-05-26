Две многоэтажки и частные дома Ставрополя останутся без воды 27 мая

В Ставрополе 27 мая ряд домов по переулку Каховскому и улице Туапсинской временно останутся без воды. Отключение - плановое, связано с капитальным ремонтом водопровода. Оно продлится с 8 утра до 17:00.

Два многоэтажных дома по переулку Каховскому, 17 и улице Туапсинской, 22 останутся без воды. Кроме них отключение коснется ряда частных домов по улицам Киевской, Полтавской, Радищева, Панфилова, Туапсинской, а также на проспекте Цимлянском, переулках Донском и Смоленском и тупике Прохладном.

При необходимости городской водоканал сможет подвезти питьевую воду к тем, кто оставит заявку.

Напомним, 25 мая в Ставрополе ливень затопил несколько подвалов дачных участков, проспектов и дворов. До сих пор коммунальщики устраняют последствия грандиозного дождя, за сутки выпала почти месячная норма осадков.