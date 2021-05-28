В Ставрополе 29 мая развернется ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в субботу, 29 мая развернется ярмарка выходного дня. В этот раз она откроется на улице Лазо, 127 и будет принимать покупателей с 08:00 до 16:00. Подробный график ближайших ярмарок смотрите по ссылке.

По традиции в ярмарке поучаствуют несколько десятков товаропроизводителей со всего Ставрополья.

Посетители смогут приобрести мясную продукцию, мед, рыбу, различные виды сыров, молочную продукцию, крупы, а также сезонные овощи и фрукты, выращенные на полях родного Ставрополья.

По словам организаторов ярмарки, цены приятно удивят горожан.