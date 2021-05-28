Мать Кадырова привилась от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров с матерью - Аймани Несиевной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова оказалась в числе первых в республике, кто привился российской вакциной. Об этом чеченский лидер сообщил в своем телеграмм-канале.

Кадыров подчеркнул, «если бы у него была хотя бы малая доля сомнений по поводу надежности инъекции, ни в коем случае не подверг бы самого дорогого человека риску».

- Нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам. Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей. И мое последнее поручение касается проведения широкомасштабной разъяснительной работы с привлечением духовенства региона в каждом селе и с каждым жителем, - подытожил Кадыров.

Число заболевших коронавирусом в республике на сегодняшний день достигло 12252 человек. Напомним, что в начале марта от ковида в Чечне скончалась известная правозащитница Хеда Саратова.

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