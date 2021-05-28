Кадыров объяснил свое предложение «лечить отказавшихся от вакцинации в последнюю очередь»

Рамзан Кадыров выступил с предложением: жителям Чечни, отказавшимся от вакцинации от ковид, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь. Об этом глава республики заявил на встрече с членами регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Эта фраза вызвала большой общественный резонанс. После чего Рамзан Кадыров решил прокомментировать свое предложение на этот счет:

- Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике. Прививочная кампания - необходимый и единственный шаг, чтобы избежать третью волну заражения коронавирусом, а она, в случае наступления, будет гораздо опаснее и продолжительнее. И меры придется принимать такие жёсткие, что прошлогодняя самоизоляция покажется каникулами. Поэтому нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам. Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей, - объяснил он.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что его мать Аймани Несиевна – одна из первых, кто привился от ковида в республике.

По словам чеченского лидера, «если бы он не был уверен в надежности инъекции, ни в коем случае не подверг бы самого дорогого человека риску».

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