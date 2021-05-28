МТС по-новому защитит абонентов от спамеров

Новое решение по защите абонентов от спам-звонков абсолютно бесплатно и отличается от других антиспам-сервисов МТС тем, что оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке можно прослушать - абонент получает SMS о поступившем вызове.

Ознакомиться с информацией можно, независимо от модели телефона и наличия интернета.

В новой разработке МТС использует алгоритмы, позволяющие с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.