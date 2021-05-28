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Общество28 мая 2021 11:13

МТС по-новому защитит абонентов от спамеров

Нежелательные вызовы будут автоматически отправляться на специальный голосовой ящик
Источник:kp.ru
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Новое решение по защите абонентов от спам-звонков абсолютно бесплатно и отличается от других антиспам-сервисов МТС тем, что оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке можно прослушать - абонент получает SMS о поступившем вызове.

Ознакомиться с информацией можно, независимо от модели телефона и наличия интернета.

В новой разработке МТС использует алгоритмы, позволяющие с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.

Общество Северного Кавказа