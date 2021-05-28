В Ставрополе депутаты одобрили закон о запрете платных парковок возле школ и больниц

Правовой акт называется «О некоторых требованиях к размещению платных парковок на территории Ставропольского края»

Дума Ставрополья на днях приняла закон о запрете платных парковок социальных объектов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал автор законопроекта, депутат Александр Сысоев. Также он прикрепил документ, подтвержающий его слова.

- Закон, внесенный мною и дебатировавшийся почти год, принят на 60-м заседании думы. Спасибо коллегам за поддержку, - подытожил парламентарий.

Правовой акт называется «О некоторых требованиях к размещению платных парковок на территории Ставропольского края».

В документе названы категории объектов, рядом с которыми запретят брать плату за парковку: здания образовательных и культурных организаций, спортобъекты, государственных медицинских организаций, строения, в которых находятся органы власти и местного самоуправления, предоставляющие государственные и муниципальные услуги организации.Помимо этого, теперь платные паркинги запретят на земельных участках в собственности многоэтажек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в центре Ставрополя начались работы по организации новой парковки. Она появится на ул. Маршала Жукова напротив Дворца детского творчества.

Сейчас в этом районе находится не только Дворец детского творчества, но и много других социальных учреждений. Поэтому вопрос обустройства дополнительных парковочных мест особенно актуален.