В Черкесске торжественно открылся новый офис Россельхозбанка

В центре Черкесска свою работу начал новый офис Ставропольского филиала Россельхозбанка. Накануне состоялась церемония его торжественного открытия. Теперь получить консультацию или осуществить проведение банковских операций клиенты могут по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, ул. Кавказская, 19.

На мероприятии присутствовали почетные гости: представители органов государственной власти, сотрудники и руководящий состав Ставропольского филиала банка. В церемонии торжественного открытия принял участие и заместитель председателя Правления банка Денис Константинов:

- Оценивая колоссальные возможности Россельхозбанка в регионе, очевидно, почему именно здесь сегодня открылся новый эффективный флагманский офис, находящийся в самом центре Черкесска. В настоящее время банк проводит реновацию всей филиальной сети. Появление новых и модернизация работающих офисов - это один из ключевых этапов в обновлении бренда РСХБ. Все меры и инструменты, используемые при этом, направлены на улучшение работы банка и повышение качества обслуживания в регионе.

Также Денис Константинов поблагодарил руководство республики за дружелюбную, комфортную обстановку, созданную для эффективной работы различных структур, в том числе и Россельхозбанка.

Сегодня в Карачаево-Черкессии банк представлен широко: он имеет разветвленную сеть банкоматов и терминалов, реализует ряд зарплатных проектов, осуществляет кредитование сельхозтоваропроизводителей и жителей региона. Открывшийся офис оснащен современным оборудованием, благодаря чему он обеспечивает предоставление полного комплекса банковских услуг для физических и юридических лиц. Клиенты здесь могут оформить заявку на кредит, открыть или пополнить вклад, внести ежемесячный платеж по займу, оплатить коммунальные платежи, совершать операции с валютой и драгоценными металлами.

Директор Ставропольского регионального филиала Зоя Тихомирова отметила позитивную тенденцию развития РСХБ в регионе:

- В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике банк занимает высокие позиции, а клиенты - выражают значительную степень лояльности. Мы, в свою очередь, прилагаем максимальные усилия по обновлению офисов и повышению качества обслуживания. Уверена, что на этой благодатной земле при поддержке Россельхозбанка успешный бизнес построит не одна компания, а также свои финансовые вопросы смогут решить клиенты розничного сегмента.