В Ставропольском крае сокращают число коек для больных COVID-19

На Ставрополье уровень заболеваемости COVID-19 стабилизировался на сравнительно невысоком уровне. Об этом рассказал глава региона.

По словам Владимира Владимирова, это позволяет продолжить перевод ковидных коек в обычный режим работы. Так, за прошедшую неделю их количество сократилось с 1908 до 1461.

—И даже при таком количестве незанятыми остаются 250 мест. Это достаточный запас, чтобы контролировать ситуацию и оказывать всю необходимую помощь заболевшим — подытожил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вакцинация на Ставрополье наращивает темпы. Всего прививку от COVID-19 уже сделали свыше четверти миллиона человек. Об этом сообщил губернатор региона.

За весь период пандемии выздоровело 51727 человек. А за последние сутки болезнь победили 56 жителей нашего края. Число умерших достигло 1494. За вчерашний день скончались еще пять пациентов.