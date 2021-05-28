400 энергетиков «Россети Северный Кавказ» обеспечат надежное электроснабжение госэкзаменов в СКФО

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» обеспечат качественное и бесперебойное электроснабжение пунктов приема государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Всего в зоне ответственности электросетевой компании находятся 389 пунктов приема экзаменов. 213 площадок расположены в Дагестане, 85 - на Ставрополье, 35 - в Чеченской Республике. 25 пунктов приема госэкзамена находятся в зоне обслуживания филиала «Каббалкэнерго», 14 - филиала «Севкавказэнерго».

Обязательства по обеспечению надежного электроснабжения 9 ППЭ взяли на себя энергетики «Карачаево-Черкесскэнерго», 8 - специалисты филиала «Ингушэнерго». За каждым пунктом энергокомпания закрепила отдельные оперативно-выездные и ремонтные группы.

В период основного этапа сдачи экзаменов и резервных дней в режиме повышенной готовности будут находиться 400 специалистов энергокомпании в составе 134 бригады. Мобилизованы передвижные резервные источники электроснабжения, которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений восстановить подачу электроэнергии.