Губернатор Ставрополья встретился гендиректором «ЕвроХима»

Фото: сайт губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с прибывшим на Ставрополье генеральным директором АО «МХК «ЕвроХим» Владимиром Рашевским.

На Ставрополье находится одно из крупных предприятий Группы «ЕвроХим» - «Невинномысский Азот». Как рассказали в пресс-службе губернатора СК, Владимир Владимиров отметил вклад компании в развитие края, который не ограничивается только производственными показателями или отчислениями в бюджет.

В рамках партнерских соглашений между правительством Ставрополья и принадлежащим Андрею Мельниченко «ЕвроХимом» в Невинномысске был построен ледовый дворец, реконструирован спортивно-культурный комплекс «Олимп», открыт детский технопарк «Кванториум». Губернатор выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в интересах всех ставропольцев.

- Для нас важно развитие производства - чтобы компанией создавались новые рабочие места и росла зарплата для жителей края. Мы нацелены на продолжение сотрудничества для этого, - сказал Владимир Владимиров.

Владимир Рашевский, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность «Еврохима» в дальнейшем росте компании на Ставрополье.

- Край важен для нас не только как крупная производственная площадка, но и как потребитель нашей продукции - с учетом того, что регион в числе лидеров агропромышленного комплекса России. Поэтому развивать здесь производство - в наших интересах, - сказал он.

В рамках встречи Владимир Рашевский представил главе региона исполнительного директора АО «Невинномысский Азот» Сергея Клявлина и директора по производству удобрений в России и СНГ «ЕвроХима» Олега Ширяева, недавно назначенных на свои посты.

Напомним, предыдущий директор «Невинномысского Азота» Виктор Кайль перешел на работу в головной офис компании на должность заместителя руководителя Дивизиона «Удобрения».