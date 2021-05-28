В Ставропольском крае разыскивается пропавший без вести 81-летний мужчина

Фото: пресс-служба управления МВД по Ставропольскому краю

В Кочубеевском районе правоохранители продолжают розыск Сотрудники без вести пропавшего 81-летнегоХалаимова Владимира Васильевича. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, пенсионер рано утром 27 мая рано вышел из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Предположительно был одет: серо-розовая футболка в полоску, коричневая кофта, темно-синие спортивные брюки, серая солдатская шапка.

Всем кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в ОМВД России по Кочубеевскому району по телефонам: (86550) 3-79-00, 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мать пропавшего в Дагестане 3-летнего Забитова Мухаммада обратилась к возможным похитителям.

Мальчик из поселка Аэродром Хасавюртовского района исчез при загадочных обстоятельствах еще 8 мая, не оставив полицейским ни единой зацепки для поиска.

Однако версию с похищением, скажем сразу, официально в органах не озвучивали. Ребенок числится без вести пропавшим. При этом следователями СУ СКР по республике расследуется возбужденное по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».