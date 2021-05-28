В Рособрнадзоре положительно оценивают уровень подготовки Северной Осетии к ОГЭ и ЕГЭ

По словам Бориса Чернышова, "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки положительно оценивает уровень подготовки к государственной итоговой аттестации в Северной Осетии". Он подчеркнул, что из года в год процедура сдачи ОГЭ и ЕГЭ в республике становится всё более прозрачной и открытой, кроме того, повышается уровень технической оснащенности.

- Мы стремимся обеспечить максимальную открытость и честность во время проведения экзаменов, и в Северной Осетии работа в этом направлении ведется успешно, созданы хорошие условия для общественного наблюдения. В этом году нас ожидает новшество - итоговая аттестация по информатике впервые пройдет на компьютерах, а не на бланках. Республика очень хорошо подготовлена в плане технического обеспечения, - сказал заместитель руководителя федерального контрольно-надзорного ведомства.

На встрече также было отмечено, что в прошлом году в связи с угрозой распространения COVID-19 в Северной Осетии в период проведения экзаменов были предприняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Борис Чернышов выразил надежду, что аналогичная работа будет проведена и в этом году.

- Мы готовы к сотрудничеству, ведь у нас с вами общие задачи: решить организационные вопросы, провести инструктаж по проведению экзаменов, успокоить детей и родителей. Возможности проявить себя у всех ребят равные, - сказал Сергей Меняйло.

Напомним, государственная итоговая аттестация началась 24 мая. Как рассказали в пресс-службе главы Северной Осетии, в ОГЭ принимают участие 7345 девятиклассников, в ЕГЭ - 3914 человек, из них 3418 - выпускники нынешнего года.

Пункты проведения экзаменов будут обеспечены бесконтактными термометрами. В аудиториях планируется зигзагообразная расстановка рабочих мест с соблюдением дистанции 1,5 метра. Все участники ГИА будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, для них организуют питьевой режим. До и после проведения экзаменов в помещениях будет проводиться обеззараживание.