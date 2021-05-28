В Железноводске подрядчик завысил сумму реконструкции здания и похитил 31 млн

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что против местного подрядчика возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фирма занималась реконструкцией здания в Железноводске. Директору удалось своровать 31 миллион рублей.

Подрядчик взялся исполнять муниципальный заказ на строительные работы. Как и полагается, он предоставил документацию об объемах работы, а также стоимости необходимых материалов по закупке. Ему выделили определенную сумму денег. Но решили все-таки проверить документы.

Провели экспертизу. Выяснилось, что подрядчик завысил цены на стройматериалы - везде по чуть-чуть. И вышел 31 миллион "чистой прибыли". Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и передали его в суд для рассмотрения по существу.

А ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров проинспектировал в краевой столице площадку, где в эти дни начинается строительство нового корпуса краевого онкодиспансера.