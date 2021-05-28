Жителям Ставропольского края будет проще получить социальную поддержку

Вопросы социального благополучия - главный критерий в повышении качества жизни жителей края Фото: Shutterstock

Депутаты краевой Думы внесли поправки в региональный закон «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае». Нововведения снимают некоторые ограничения, действовавшие ранее.

Прежняя редакция закона ограничивала периодичность обращения за помощью в трудной жизненной ситуацией одним разом в пять лет. Теперь семьи Ставрополья смогут в любой момент обратиться за поддержкой в рамках социального контракта.

В целях повышения эффективности помощи вводится ежемесячный мониторинг жизненной ситуации для людей, получивших помощь по социальному контракту. Порядок ведения мониторинга должно проработать министерство труда и социальной защиты края. Мониторинг будет длиться в течение года, он дополнит уже работающую оценку эффективности расходования средств в течение месяца после окончания контракта. Спустя три месяца после завершения соцконтратка будет подготавливаться финальный отчет.

После изменения закона «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае» появился новый вид социальных услуг — сопровождение граждан до места госпитализации, добавлены некоторые уточнения по поводу видов оказываемых социальных услуг.

По итогам принятия изменений спикер Думы Ставрополья Геннадий Ягубов отметил: «Отмена ограничений сроков периодичности по соцконтракту — это своевременное решение, которое поможет многим семьям выйти из трудной жизненной ситуации. Нам сегодня необходимо находить возможности для максимальной поддержки жителей Ставрополья. Вопросы социального благополучия — это главный критерий в повышении качества жизни жителей края».