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Общество28 мая 2021 20:41

В Минеральных Водах начался сбор заявок местных инициатив по благоустройству

Жители смогут представить свои проекты по улучшению городского округа
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Минеральных Водах стартовал конкурс проектов местных инициатив на 2022 год. Региональные власти соберут заявки жителей и проанализируют их, а затем реализуют лучшие идеи в следующем году. Таким образом население может принять активное участие в жизни муниципалитета.

Обычно местные жители предлагают привести в порядок ту или иную местную дорогу, благоустроить парковые и пешеходные зоны, отреставрировать важные здания. Сбор заявок закончится 20 июня.

Напомним, Минеральные Воды участвуют в программе поддержки местных инициатив с 2017 года. Уже в этом году на территории округа разворачивают 15 идей при поддержке властей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2021 году планировали реализовать более 300 проектов местных инициатив.