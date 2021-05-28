Новых случаев COVID-19 не нашли в 20 округах и 2 городах Ставрополья

В службе Роспотребнадзора заявили, что на 22 территориях Ставропольского края не выявили новых пациентов с коронавирусом. В их числе 20 муниципалитетов и 2 города - Невинномысск и Лермонтов.

Антилидером за прошедшие сутки стал Ставрополь с новыми 16 случаями заражения. За ним идут Ессентуки (11) и Пятигорск (7).

Как писала "КП-Северный Кавказ", за прошедшие сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 60 человек. Также за вчерашний день от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.