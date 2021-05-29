Ставропольские парламентарии обсудили способы адаптации детей-сирот

Выездное совещание, посвященное социальной адаптации сирот, прошло в детском доме «Надежда»

Накануне Международного дня защиты детей депутаты комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре посетили детский дом «Надежда», расположенный в селе Балахоновском Кочубеевского муниципального округа. Там же провели выездное совещание, где обсудили вопрос социальной адаптации сирот, находящихся в государственных учреждениях.

В совещании помимо депутатов приняли участие представители министерства образования Ставропольского края, местной администрации, молодежного центра "Пегас", сотрудники детского дома, а также компаний-социальных партнеров детского дома: ПТП Кочубеевского филиала "Ставрополькрайводоканал" и пожарно-спасательной части № 23.

Сегодня порядка 600 сирот находятся в детских домах Ставропольского края. Одной из главных задач общества и государства в отношении детей, воспитывавшихся в детских домах, является помощь в адаптации к самостоятельной жизни после выпуска.

Председатель комитета Артур Насонов, открывая совещание, сообщил, что вопрос давно на контроле и для его решения сделано немало: актуализирована законодательная база, в краевой бюджет на поддержку детей нуждающихся в особой заботе государства и их семей в 2021 году заложено 2,6 млрд. рублей.

- Мы видим, что если материальная сторона жизни детей-сирот сегодня решается, то адаптация воспитанников детских домов к самостоятельной жизни оставляет желать лучшего. По статистике, порядка 80% сирот при выходе во взрослую жизнь сталкиваются с большими трудностями в поиске своего места в обществе, не всегда знают, как взаимодействовать с людьми за рамками детского дома, находятся в стрессовом состоянии, - пояснил Артур Насонов.

Адаптация сирот может проходить несколькими путями. Один из них – организация совместных мероприятий для детей школьного возраста на территории проживания воспитанников: спортивные соревнования, концерты и акции. Таким образом, дети получат опыт коммуникации друг с другом, имеют возможность проявить свои таланты.

На совещании затронули вопрос ранней профориентации воспитанников детского дома

Важно привлекать ребят к волонтерской и добровольческой деятельности и учить добру, сопереживанию и состраданию. К примеру, воспитанники детского дома «Надежда» участвуют в конкурсе «Доброволец Ставрополья». В 2021 году лучшим добровольческим стал проект «Галерея сердец», который создала выпускница детского дома Галина - она получила диплом I степени в номинации «Помощь детям».

Также на совещании затронули вопрос ранней профориентации воспитанников детского дома. Важно организовать знакомство с профессиями, к примеру, посещение производств и компаний. Это поможет ребенку понять важность труда в жизни и определиться с выбором профессии. В детском доме «Надежда» такие экскурсии проводятся организациями-социальными партнерами учреждения.

Опыт детского дома «Надежда» показывает, что подходы к решению проблем, единых для всей страны, можно находить и на краевом уровне. По окончании совещания председатель Артур Насонов вручил Благодарственные письма Думы Ставропольского края сотрудникам детского дома: воспитателю Анастасии Морозовой, помощнику воспитателя Наталье Шаповаловой и вахтеру Аминат Курмиевой.

После окончания совещания воспитанники детского дома провели гостям экскурсию, вместе участвовали в викторине, где отгадывали мультфильмы и мелодии. На память ребята подарили гостям кубки дружбы.