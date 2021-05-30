В краевой Думе приняли закон об увековечивании памяти выдающихся ставропольцев

Новый закон регулировать правила, по которым можно подчеркнуть заслуги ставропольцев в разных области

На очередном заседании Думы Ставропольского края парламентариями был принят закон «Об увековечивании памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Ставропольским краем, а также исторических событий».

Он будет регулировать правила, по которым можно будет подчеркнуть заслуги ставропольцев в области искусства, науки, культуры, воспитания, экономики, охраны здоровья, просвещения и спорта путем установления памятников, мемориальных сооружений и досок, помимо прочего закон определяет порядок установки памятных дат и праздничных дней для событий, касающихся истории Ставропольского края.

Согласно новому закону, имена знаменитых ставропольцев могут дать новым улицам, паркам, площадям, скверам, объектам социальной и культурной сфер: переименование существующих объектов, носящих имя выдающегося человека, законом не разрешено, если только не требуется восстановить историческое название.

Решение об увековечивании может быть принято не ранее двух лет после ухода человека из жизни: однако, в законе есть оговорка, что в случае аргументированного обоснования увековечить память могут и раньше.