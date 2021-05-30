В Дагестане мужчина получил 12 лет тюрьмы за создание незаконной вооруженной банды

В Дагестане мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима за создание незаконного вооруженного формирования и ряд террористических преступлений. Об этом сообщает «Антитеррор СК».

Так, в январе 2017 года житель Дагестана создал ячейку международной террористической организации, куда вовлек еще несколько бандитов.

Все эти злоумышленники прошли обучение по изготовлению и использованию взрывных устройств.

У членов вооруженной банды были боеприпасы и огнестрельное оружие. Главной целью злоумышленников было убийство правоохранителей и осуществление терактов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта.