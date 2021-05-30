В Пятигорске по вине пьяного водителя перевернулась машина такси

Фото: Пятигорск - онлайн https://www.instagram.com/p/CPfzfMGjvCz/

Инцидент произошел сегодня, на проспекте 40 лет Октября д. 30 в Пятигорске. Там перевернулась машина такси. По словам очевидцев, «водителя вытащили через багажник. И он еле стоял на ногах».

Жители Пятигорска сообщают, что мужчина был пьян. На место происшествия прибыли правоохранители, которые забрали его в участок на допрос. В аварии нет погибших и пострадавших.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во Владикавказе пьяный водитель «Мерседеса» и его пассажирка ответят за драку с полицейскими.