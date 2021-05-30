Парламентарии Думы Ставропольского края изучили опыт патриотического воспитания молодежи в муниципалитетах

В совещании, которое прошло в стенах школы № 20 города Михайловска, приняли участие члены президиума Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, представители минобразования, молодежных и общественных организаций.

Его участники рассмотрели успешный опыт работы в сфере патриотического воспитания, которую ведет местная организация ветеранов. Ее деятельность базируется на крепких традициях района и стремлении его жителей работать с молодежью.

Людмила Тарабыкина, председатель объединения ветеранов, рассказала, что в округе есть 15 музеев, экспозиция которых расширяется. Это тоже важная часть работы с молодежью, позволяющая сохранить память заслуженных земляков, рассказывать ребятам о выдающихся военных и трудовых подвигах.

На базе школ развивается движение юнармейцев, а лучшие из них несут службу на посту №1. Юные жители округа выигрывают местные и всероссийские соревнования. Акции «Сохраним память», «Помоги ветерану» и «Правда о войне» помогают формированию чувства гордости за историю своей страны, воспитывают уважение к подвигу участников войны.

«Сегодня мы рассмотрели на ярких примерах одну из образцовых работ окружных ветеранских организаций Ставрополья. Авторитет наших ветеранов, твердая жизненная позиция, знания и мудрость позволяют конструктивно решать многие воспитания молодого поколения», — отметил в конце мероприятия заместитель главы комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Думы края Петр Марченко.

По мнению представителей Совета старейшин, опыт муниципалитетов может быть использован в законотворческой работе в области патриотического воспитания и деятельности общественных организаций.