На Ставрополье 30 мая к вечеру около 11 процентов избирателей проголосовали на праймериз «Единой России»

В нашем регионе подводят итоги предварительного голосования, которое проводилось в смешанном виде. Напомним, первая часть, с 24 по 30 мая, проходила в онлайн-формате, вторая – в очном на избирательных участках.

Так, накануне, 30 мая в крае действовали 264 избирательных участков. Они закрылись в 20:00. Члены комиссии приступили к подсчету голосов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поблагодарил всех, кто принял участие в предварительном голосовании.

- Кто нашел немного времени, чтобы поддержать своих кандидатов. Кто пришел сказать, каким быть будущему нашего края и всей страны. Пусть оно будет счастливым и успешным! – обратился Владимир Владимиров к землякам.