На Ставрополье проживает около 590 тысяч детей до 17 лет

В Ставропольском крае, по данным на начало 2020 года, проживало 586,8 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, что составляло 20,9% от общей численности населения края. Причем мальчиков традиционно больше девочек (301,4 и 285,4 тыс. человек соответственно). Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

В 2020 году в нашем регионе ае родилось 27,4 тыс. детей. Коэффициент рождаемости составил 9,8 родившихся в расчете на 1000 человек населения, что выше общероссийского показателя (9,7).

Из общего числа родившихся 9,7 тыс. детей были первыми по порядку рождения (35,3%), 9,6 тыс. – вторыми (35,0 %), 8,1 тыс. – третьими и более (29,6%) (без учета с неуказанным порядком рождения). К тому же наметился рост числа детей, рожденных третьими и более по порядку рождения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что программа мероприятий ко Дню защиты детей в Ставрополе 2021 обещает порадовать как самых маленьких жителей краевого центра, так и виновников торжества постарше.

Детей ждут концерты, игры на свежем воздухе, творческие конкурсы, а также призы и подарки.