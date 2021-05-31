Губернатор Ставрополья поручил упростить процедуру выплат пострадавшим от стихии жителям края

В Ставрополе прошло еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одной из тем стала ликвидация последствий выпадения града в некоторых районах и округах нашего региона, где был введен режим ЧС муниципального уровня.

По словам первого зампредседателя правительства края Ивана Ковалева, в пострадавших Георгиевском и Благодарненском городских округах ведутся восстановительные работы. Для этого в селах поставлены материалы для кровли и остекления. Всего в территории уже передано около 23 тысяч листов шифера и 136 квадратных метров стекла. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Владимир Владимиров поручил обязательно осуществить выплаты пострадавшим. Для этого губернатор поручил упростить эту процедуру на региональном уровне.

Владимиров потребовал изменить соответствующую нормативную правовую базу в случае необходимости. Как прозвучало, средства пострадавшим должны быть выплачены максимально оперативно.

– Помогите людям быстрее получить средства, чтобы они скорее смогли восстановить пострадавшее имущество, – подчеркнул глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что больше всего пострадал георгиевский округ, в частности станица Незлобная.

Местные жители поделились в сети видеороликами, снятыми во время происшествия. На кадрах – течет крыша частных домов, обрушены потолки спален, а крыши домов напоминают звездное небо. Таковы последствия обрушившегося на станицу града.