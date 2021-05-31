В Ставропольском крае с начала 2021 года отдохнули более 330 тысяч человек

На Ставрополье с начала 2021 года отдохнули более 330 тысяч человек. Они принесли в казну КМВ 26 миллионов рублей курортного сбора.

Это укладывается в прогнозные показатели. Об этом сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев. На сегодняшний день на Ставрополье работают 120 санаториев. В майские праздники они были заполнены на 100%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор края Владимир Владимиров предложил объявить 2022 год – Годом курортов Ставрополья.

По мнению главы региона, курорты КМВ должны стать доступными не только для отдыха гостей из других регионов, но и для местных жителей.

Несмотря на пандемию, санатории нашего региона принимали отдыхающих, специалисты оказывали всем нуждающимся лечебные услуги. Санатории Ставрополья успешно запустили программы реабилитации для переболевших коронавирусом вскоре после начала пандемии.