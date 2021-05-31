На Ставрополье поймали более 40 нелегальных мигрантов

Правоохранители во время рейдов поймали на Ставрополье 44 иностранных гражданина, которые незаконно находились на территории нашей страны.

Против 5 из них - приняты решения об административном выдворении за пределы России.

В отношении 39 правоохранители вынесли постановления о назначении штрафа без административного выдворения за пределы РФ.

За время рейдов сотрудники правоохранительных органов задокументировали 29 фактов осуществления незаконной трудовой деятельности иностранными гражданам. С работодателей и мигрантов взыскали более 4, 1 млн рублей штрафов.

Против 8 из них возбудили уголовные дела по преступлениям, связанным с фиктивной регистрацией иностранных граждан по месту жительства, а также по преступлениям, связанным с подделкой документов и т.д.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество уехавших из Ставропольского края оказалось выше, чем число прибывших. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

- В 2020 году на территорию Ставропольского края, исключая внутрикраевую миграцию, прибыло 44,7 тысяч человек, выбыло из края 45,8 тысяч человек. Миграционный отток населения составил 1080 человек, - сказано в сообщении.