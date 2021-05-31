В Ставропольском крае 70-летний мужчина стал отцом близнецов

В Ставропольском крае за 2021 год уже родилось более ста двоен. Об этом сообщает управление ЗАГС региона. И кстати, в нашем крае чаще всего рождались однополые дети, в основном, мальчики. Впервые родителями стали 38 семей.

В двух семьях Ставрополья дети из двойни стали шестым и седьмым малышом. Самый распространенный возраст мам и пап, ставших родителями двойняшек, — от 30 до 40 лет.

А вот самой взрослой маме — 40 лет, а самым взрослым отцом стал мужчина старше 70 лет. Назвать близнецов ставропольские родители стремятся созвучными именами.

Так, на Ставрополье появились Паулина и Аделина, Арина и Дарина, Петр Федор, Матвей и Тимофей. Копилку редких имен пополнили Светолика и Милорада.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае, по данным на начало 2020 года, проживало 586,8 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, что составляло 20,9% от общей численности населения края. Причем мальчиков традиционно больше девочек (301,4 и 285,4 тыс. человек соответственно).