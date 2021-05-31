«Россети Северный Кавказ» повышают надежность и безопасность электроснабжения 16 сел Чечни

Фото: Россети.

Протяженность энергообъекта составляет 15 километров. Своевременное выполнение этих работ позволит повысить качество, надежность и безопасность электроснабжения почти 13 тысяч жителей 16 сел Ножай-Юртовского района республики.

Расчистка и расширение просек являются важной частью ежегодных ремонтных программ энергокомпании. Как отмечают специалисты, поросль, растущая на границах просек, может стать причиной нарушений энергоснабжения потребителей. Особенно высок риск падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях - сильном ветре, грозе, снегопадах. К тому же, ветви деревьев значительно затрудняют проведение необходимых ремонтно-профилактических работ на энергообъектах.

Энергетики проводят обрезку двумя способами - механическим и ручным. К последнему специалисты прибегают на сложных участках, куда нет доступа специализированной технике. На месте задействовано 5 сотрудников АО «Чеченэнерго», привлечено 3 единицы спецтехники. Завершить весь объем рабочая группа планирует в середине июня.